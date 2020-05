Bomba la roata mașinii unei femei? Pirotehnicienii SRI intervin

Un incident de securitate s-a produs, vineri, în Râmnicu Sărat, unde autoritățile au intervenit pentru a cerceta o posibilă bombă montată la roata autoturismului unei femei. IPJ Buzău a fost sesizat prin 112 de o femeie, din municipiul Rm. Sărat, că la o inspecție sumară a autoturismului marca Opel Zafira, a observat că deasupra roții […] The post Bombă la roata mașinii unei femei? Pirotehnicienii SRI intervin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.