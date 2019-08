BOMBA! Razboi total intre patronii hotelurilor din centrul Iasului! Stanciu l-a dat in judecata pe Puscasu: "Interventia politicului si-a spus cuvantul"

Cristian Stanciu si Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Noii patroni ai hotelurilor de lux din centrul Iasului au ajuns in conflict deschis dupa o perioada in care au fost chiar parteneri pe mai multe planuri • Controversatul om de afaceri Cristian Stanciu, care este si lider PSD, l-a actionat in judecata pe noul proprietar al Hotelului Traian, dar si pe ApaVital, intr-un dosar care naste mari semne de intrebare asupra corectitudinii administratiei locale • Totul a plecat de la contractul cu operatorul de apa-canal, care inainte se afla la Hotel Traian, iar acum a ajuns la Hotel Astoria in circumstante suspecte • Asta se intampla chiar daca Hotel Astoria nu a avut niciodata utilitati separate, fiind dependent total si ...