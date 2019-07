BOMBA! Scandal-monstru intre politistii ieseni! Plangere la DNA pentru abuz in serviciu si fals in inscrisuri oficiale. Totul a plecat de la o femeie - FACSIMILE

Danut Punei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un scandal-monstru a fost starnit chiar de catre angajatii din sistemul public care trebuie sa asigure ordinea si linistea publica • Un angajat al Politiei Locale si-a reclamat colegul pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si fals material in inscrisuri oficiale • Plangerea a fost trimisa atat la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, cat si la Directia Nationala Anticoruptie • Scandalul a plecat dupa ce un agent de Politie Locala a aplicat o amenda unei femei, iar colegul sau ar fi anulat procesul-verbal de contraventie, scriind intentionat "POLITIA LOKALA", pe motiv ca se afla in relatii personale cu aceasta Un scandal urias a fost starnit in cadrul Politiei ...