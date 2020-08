BOMBA Spitalul Victor Babeș din Timișoara și-a PLATIT PROMOVARE in presa locala, in plina pandemie de coronavirus

Multe din informațiile alarmante privind evoluția pandemiei de coronavirus în Timiș, care au fost demontate de cifre și de realitatea din teren, au venit de la medici de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Medicul Virgil Musta a anunțat în repetate rânduri că secția ATI e plină, însă la nivel de județ există doar zece bolnavi internați la ATI. Nici directorul unității medicale, medicul Cristian Oancea, uns în funcție de PNL, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a simțit nevoia să insulte românii care nu se sperie de pandemie și să îi invite la spital, unde a anunțat că îi așteaptă cu lumânări. Derapajele nu au fost sancționate de presa locală, așa cum era firesc. Explicația? Spitalul și-a plătit publicitate, în plină pandemie!

"Daca va intrebati de ce este ridicat in slavi Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara in toata presa locala si pe la televiziuni, va atasez in mail raspunsul la intrebare.

Conducerea PNL a spitalului (manager care este disperat dupa imagine, la fel ca seful lui de partid Robu) a platit 15.000 de lei recent un contract servicii de promovare a imaginii, cu firma detinuta de Ovidiu Varadeanu, abonat la contracte publice pe servicii de imagine.

De ce are nevoie un spital de astfel de servicii, in plina pandemie?", trasmite o sursă ȘTIRIPESURSE.ro. Mai jos, puteți vedea și dovada existenței contractului.