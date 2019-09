BOMBA zilei! Cel care l-a 'turnat' pe Donald Trump este agent CIA

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avertizorul de integritate care a semnalat controversata discutie telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, apartine CIA, una dintre agentiile americane de informatii, si era repartizat la Casa Alba, a informat joi cotidianul New York Times, citat de AFP potrivit Agerpres. Potrivit publicatiei, care se bazeaza pe trei surse cunoscandu-i identitatea, este vorba despre un barbat care intre timp s-a intors in cadrul Central Intelligence Agency (CIA). Plangerea acestuia, care dateaza din 12 august si al carei continut a fost facut public joi, sugereaza in principal ca are o pregatire de analist, cunoaste in detaliu politica Statelor Unite pentru Europa si ca are o "b ...