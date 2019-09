BOMBA ZILEI! SIIJ a inceput urmarirea penala pentru un procuror! Este acuzat de moartea unui politist

SIIJ google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un procuror, intr-un dosar privind o perchezitie in urma careia o persoana a murit. Potrivit unui comunicat al SIIJ transmis, joi, magistratul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. BREAKING NEWS! George Maior a fost adus cu mandat la DNA "In fapt, in calitate de coordonator si conducator al echipei care a procedat la efectuarea unei perchezitii domiciliare la data de 8.07.2015, nu ar fi respectat dispozitiile legale prevazute de Codul de procedura penala, Codul fiscal, Legea nr. 319/2006 privind sec ...