Bombe cu ceas marca Iohannis-Orban - COMENTARIU

Nu este deloc exclusă o recrudescență a epidemiei. O coborâre de pe faimosul platou. Dar în sens invers. În sensul de întoarcere. Acesta se anunță a fi rezultatul unor greșeli extraordinar de mari făcute de tandemul politic nominalizat în titlu. Iar bombele cu ceas sunt mai multe. Periculos de multe. Începând de la frontiera României și până în inima ei. Bombă cu ceas la frontiere. Bomba cu ceas în Piața Victoriei. Sau în Herăstrău. Bombă cu ceas nu numai în orașele mari, ci și în orașele mici. Având de această dată nu o conotație organizatorică, cum se întâmplă la intrările în țară, ci o conotație psihologică. Încă și mai periculoasă. Pericolul de escaladare al epidemiei este din păcate cât se poate de real.

Totul a început printr-o estimare total greșită a calendarului legislativ, având la bază disprețul față de Legea Fundamentală a statului. Ignorarea Constituției face victime. Iar prefigurarea efectelor extrem de periculoase care pot urma este, din păcate, cât se poate de vizibilă pe străzile din orașele mari, pe străzile din orașele mici, pe străzile din satele României. Și chiar și în curțile oamenilor, în care nimeni nu mai respectă nici măcar cele mai elementare reguli de distanțare socială.

Dacă iei o minge și o bagi prea adânc în apă, în momentul în care-ți scapă din mâini, conform legilor fizicii, ea țâșnește spre suprafață. Și cu cât ai băgat-o anterior mai adânc, cu atât mai puternic are tendința de a sări, ridicându-se deasupra apei. Presiunea psihologică la care a fost supusă populația prin dispoziții contradictorii, multe lipsite de claritate sau de o elementară logică, dispoziții impuse de către Ludovic Orban, amplificate de amenzi aberante și uneori de excesul de zel sau chiar abuzul de putere al unor polițiști, a avut drept efect dezlănțuirea necontrolată a spiritului de libertate propriu oricărui popor. Și nimic nu a mai îngrădit în aceste zile manifestarea necontrolată, uneori excesivă a acestui spirit de libertate. Așa se explică demonstrațiile, cu sau fără tricolor, desfășurate în Piața Victoriei și în alte spații publice din țară. Sau ieșirea și pe timp de zi și pe timp de noapte în număr mare în parcurile României, fără a mai ține cont de niciun fel de reguli legate de protecția persoanelor. Și piețele agroalimentare au fost și sunt aglomerate în exces. Epidemia poate cunoaște oricând nu numai o recrudescență, ci o amploare care până acum a putut fi evitată în România.

Deci oamenii nu mai pot fi ținuți sub control în niciun fel, o dată fiindcă au existat exagerări, denaturări, neclarități și contradicții grave în actul de decizie prezidențială și guvernamentală și, în al doilea rând, fiindcă, ignorând prevederile constituționale, încălcându-le cu tot dinadinsul, Executivul a ajuns în situația pe care eu am enunțat-o pentru prima dată. Nu a mai putut să înnădească starea de urgență cu starea de alertă. Iar în prealabil, așa cum tot primul am anunțat pe un post de televiziune, Curtea Constituțională a sancționat ordonanțele de urgență în baza cărora au fost amendați 300.000 de români. Și, concret, am avertizat că cetățenii, ca urmare, vor refuza să mai respecte restricțiile.

Din nefericire, am avut de două ori dreptate. Și s-au creat cele trei zile de haos. Un haos care se poate perpetua și chiar amplifica și după cele trei zile în care nu au mai existat constrângeri legislative. Deși s-au comportat în linii mari extrem de disciplinat, românii tratați de către guvernanți cu lipsă de respect, s-au revoltat în mod manifest sau mai puțin manifest – pentru că există o uriașă revoltă care încă nu este prea vizibilă – și, ignorând pericolul, nu mai respectă nici măcar regulile elementare de igienă, ca să nu mai vorbim despre regulile atât de necesare de distanțare socială, în condițiile în care, în absența testărilor, nu se știe cine este infectat și cine nu este infectat. Iar absența testărilor li se se datorează în exclusivitate lui Ludovic Orban, care în bătălia lui cu Gabriela Firea, timp de mai bine de trei săptămâni, a afirmat în mod repetat că testarea în masă este o prostie, care nu-și are rostul. Motiv pentru care până la urmă l-a destituit și pe Adrian Streinu-Cercel, care colabora în acest sens cu primarul general al Capitalei.

Iar acum a venit și nebunia de la frontiere. După ce oamenii au stat multe ore în șir la coadă și într-un sens, și în altul, și pentru a intra în țară și pentru a ieși din țară, revolta în rândul lor a izbucnit și au spart pur și simplu barierele instituite de vameși și de grăniceri, astfel încât și într-un sens și în altul au trecut frontiera fără a mai fi verificaț in vreun fel. Această bombă cu ceas se răspândește în aceste ore pe întreg teritoriul României, descurajându-i și mai mult pe cetățenii care, două luni, au stat cuminți în casele lor, pentru a pune stavilă epidemiei.

Prețul tâmpeniilor Guvernului îl vom plăti toți. Cu vârf și îndesat. Nu doar guvernanții. Nu doar Klaus Iohannis. Nu doar PNL. Și mă tem că dacă românii nu pot fi convinși să respecte măcar începând de mâine câteva reguli de bază, epidemia va scăpa de sub control. Dar cine ar putea să-i mai convingă? În niciun caz Guvernul. Guvernul și-a pierdut orice fel de credibilitate. În niciun caz Klaus Iohannis. Nici Klaus Iohannis nu mai are credibilitate. În principiu, acest rol ar putea fi luat de opoziție. De care opoziție? De Traian Băsescu? Imposibil. De Victor Ponta? Din nou, imposibil. De PSD? Îl și văd pe Marcel Ciolacu, cu „credibilitatea” pe care o are, adresând-se în mod convingător românilor, pentru a-i convinge să se spele pe mâini – nu și pe creier – și să rămână cât mai mult timp posibil în casă. Iar dacă mă gândesc la măști și la obligația care apare abia acum, ca în toate spațiile publice închise să fie purtate, mă ia cu amețeală. Cine produce și cine importă miliardele de măști necesare pentru toată această perioadă a stării de alertă? Ghiciți voi. Mie mi-e cu neputință.

Un comentariu semnat de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist