Bombele cu azotat din porturile Romaniei: La Constanța, cantitate dubla fața de cea care a explodat in Beirut (presa)

Azotatul de amoniu instabil care a explodat în Beirut provine din Georgia. O singură fabrică din Georgia produce această substanță, iar România o importă masiv. Inginerii români au luat o mostră din el găsită la o fermă din Oltenița și au descoperit că are o concentrație de azot care depășește normele europene și care îl