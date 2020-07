Bono si The Edge, membri fondatori ai trupei U2, au reinterpretat un fragment din balada 'Stairway to Heaven'

Bono şi The Edge, membri fondatori ai trupei U2, au reinterpretat un fragment din balada „Stairway to Heaven” a grupului britanic Led Zeppelin în campania „Songs From Empty Rooms”, ce are drept obiectiv strângerea de fonduri pentru lucrătorii din industria muzicală irlandeză, potrivit news.ro.

În înregistrarea publicată pe YouTube, solistul Bono (Paul Hewson) afirmă că „Stairway to Heaven” este o piesă „pe care am spus că nu o vom cânta vreodată”, tocmai pentru că a avut parte de multe reinterpretări.

Totuşi, Bono şi The Edge (David Evans) au prezentat versiunea acustică în semn de omagiu pentru echipele de tehnicieni - o versiune cu amprenta U2, curajoasă, fără pretenţii.

Melodia „Stairway to Heaven”, compusă de Robert Plant şi Jimmy Page, este inclusă pe albumul „Led Zeppelin IV” (1971).

Cel mai recent, Plant a cântat-o în 2007, în concertul de reunire a membrilor supravieţuitori din Led Zeppelin, înregistrat sub numele „Celebration Day”. Evenimentul a marcat şi cea mai recentă reuniune pe scenă Robert Plant, Jimmy Page şi John Paul Jones.