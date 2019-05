BOR, despre clipul "rezistentilor" cu IIsus injurand PSD: Mostra consistenta de tupeu blasfemiator!

Vasile Banescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a declarat ca acel clip in care un actor care il interpreteaza pe Iisus denigreaza PSD este o ofensa adusa Lui Iisus Hristos, folosit intr-un clip electoral. ''Este o mostra consistenta de tupeu blasfemiator, ineptie cronica si kitsch ingretosator semnata, cum altfel, cu o groasa vulgaritate. Ceva perfect edificator pentru portretul agresivului ideolog neomarxist (roman) din anul 2019'', a spus Vasile Banescu. BLASFEMIE: Iisus Hristos, folosit in campania electorala anti PSD - VIDEO Campania pentru alegerile europarlamentare, care se vor desfasura in data de 26 mai 2019, a inceput cu un clip electoral, in care un ...