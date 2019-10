Boris Becker, vine in Romania, pentru a deschide etapa Superbet Rapid & Blitz Chess

Fostul mare jucător de tenis, Boris Becker, vine în România, pentru a deschide etapa Superbet Rapid & Blitz Chess, cea mai importantă competiție de șah a lumii, potrivit Mediafax.

“Șahul se aseamănă mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implică multă strategie și putere de concentrare, în ambele situații ești singur, față în față cu adversarul. De când mi-am încheiat cariera în tenis, am dedicat mai mult timp sportului minții, o mare pasiunea a mea, și sunt încântat să particip la etapa Superbet Rapid & Blitz Chess de la București unde am ocazia să revăd unii dintre cei mai buni jucători din lume”, a declarat Boris Becker conform SuperChess.

Etapa desfășurată la București va stabili cine va lua parte la marea finală care va avea loc la Londra, la data de 2 decembrie.

Printre jucătorii care vor veni în București se numără Fabiano Caruana, Wesley So sau Sergey Karjakin.

Concursul este dotat cu premii în valoarea de 150.000 de euro.