Boris Johnson a iesit de la terapie intensiva, dar nu e in afara pericolului

Premierul britanic Boris Johnson nu este încă în afara pericolului şi trebuie să-şi dea timp pentru a-şi reveni după infecţia cu coronavirus, a declarat vineri tatăl său, Stanley Johnson, într-un interviu la BBC. Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, a ieşit joi seara de la terapie intensivă, unde se afla de luni.