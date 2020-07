Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri că cei care se opun vaccinării, aşa-numiţii anti-vaxxeri, sunt nebuni şi că toată lumea ar trebui să-şi facă vaccinul antigripal pentru a se împiedica situaţia în care serviciile medicale să fie copleşite pe timpul iernii în cazul apariţiei unor noi focare de coronavirus, informează Reuters, conform Agerpres. ”Există […] The post Boris Johnson: „Antivacciniștii sunt nebuni!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.