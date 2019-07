Boris Johnson este viitorul premier al Marii Britanii

Boris Johnson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat astazi Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi, in cadrul scrutinului la care au participat mebri ai Partidului Conservator (centru-dreapta), aflat la guvernare in Marea Britanie. Comisia Europeana, scenariu pentru Brexit: Lovitura in plin pentru Marea Britanie Prezenta la urne in cadrul scrutinului intern a fost de 87,4%. Boris Johnson va tine primul discurs in calitate de prim-ministru miercuri, la Palatul Buckingham. Daca ti-a placut articolul, te astept ...