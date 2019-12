Boris Johnson isi reitereaza promisiunea de a realiza Brexitul la 31 ianuarie

Dezamorsarea scandalului ROMATSA: Orban anunță că România plateste datoria de 400 de milioane de euro către frații Micula, pe care vechii liberali au initiat-o! Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că ROMATSA riscă să rămână fără bani şi, ca urmare, a luat decizia de a plăti suma pentru care există un titlu executoriu.

Apa e mai prezenta decat credeam, in Univers. Iata unde a fost gasita recent Apa este cruciala pentru ca o planeta sa poata avea viata. In cazul Terrei, a fost cea care a diferentiat-o de alte planete si a dus la aparitia vietii. Asa ca e de inteles ca apa sa fie cautata in intreg cosmosul. Iar recent oamenii de stiinta au cautat-o inclusiv pe exoplanete.

Vela, intrebat daca are incredere in Arafat: Mi-e foarte greu sa raspund Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi seara, ca ii este greu sa raspunda la intrebarea daca are incredere in seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, intrucat in ultima perioada s-au intamplat lucruri care l-au "dezamagit un pic".

Bode, socat de situatia litigiilor la companiile din subordinea Transporturilor: Romania are de dat despagubiri de 2,2 miliarde de euro! Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.

Bode: Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei. Vom solicita un ajutor de salvare de 47 de milioane de euro Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.

Renate Weber a reclamat o lege in vigoare de 14 ani. Daca-i da dreptate, CCR ar arunca in aer sistemul judiciar Sesizarea depusa recent la CCR de catre Avocatul Poporului, Renate Weber, cu privire la modul in care sunt selectati procurorii din DNA ar putea arunca in aer sistemul judiciar in cazul in care ar fi admisa, desi este "o aberatie", spune fostul judecator si ministru al Justitiei Cristian Diaconescu.

Riscam sa ramanem fara gaze din ianuarie! Siguranta noastra energetica se joaca in aceste zile Fara gaze rusesti aduse prin Ucraina, Romania risca sa ramana in frig, peste numai cateva saptamani. Situatia e critica, sustin parte dintre expertii consultati de Ziare.com. Iar Transgaz - care ar putea face usor lumina in aceasta chestiune - evita sa dea detalii.

Realitatea augmentata si realitatea virtuala vor transforma 23 milioane de locuri de munca la nivel global pana in 2030 Utilizarea pe scara mai larga a realitatii augmentate (AR) si a realitatii virtuale (VR), in domenii precum comert, sanatate si servicii, va aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global pana in 2030, si va transforma 23 milioane de locuri de munca, potrivit raportului "Seeing is believing", realizat de PwC la nivel global.