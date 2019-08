Boris Johnson, prima intalnire cu Trump cu ocazia summit-ului de la Biarritz. Liderul SUA, cuvinte de lauda la adresa premierului britanic / FOTO

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Boris Johnson cu ocazia summit-ului de la Biarritz, aceasta fiind prima întâlnire a premierului britanic cu liderul SUA, anunță news.ro.

"Este omul potrivit pentru această funcţie", a declarat Trump referindu-se la Boris Johnson.

Premierul britanic a afirmat că cele două ţări vor "încheia un acord comercial fantastic după ce toate obstacolele vor fi înlăturate".

Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO