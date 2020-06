Boris Johnson: Regatul Unit este pregatit sa iasa din perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana "in termenii Australiei"

Regatul Unit al Marii Britanii este gata sa se retraga din intelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) "in termenii Australiei", in cazul in care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului sau polonez Mateusz Morawiecki, informeaza sambata Reuters.