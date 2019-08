Boris Johnson se simte ca acasa la Palatul Élysée si-si pune piciorul pe masa sub privirile lui Macron - VIDEO

Boris Johnson a părut extrem de destins în timpul întâlnirii sale cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée, unde noul premier britanic şi-a pus picioru pe o masă, relatează Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cunoscut prin stilul său relaxat, liderul conservator cu părul vâlvoi a pozat în faţa fotografilor şi cameramanilor punându-şi piciorul drept pe o masă scundă, sub privirea amuzată a şefului statului francez. WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019 Scena a vut loc după o declaraţie comună a celor doi lideri, joi, în curtea palatului prezidenţial francez, consacrată dosarului ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), programată la 31 octombrie. Palatul Élysée a catalogat discuţia între cei doi lideri drept ”completă” şi ”constructivă”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.