Boris Johnson si Nigel Farage, absenti, inlocuiti cu doua sculpuri din gheata la o dezbatere pe tema modificarilor climatice; Partidul Conservator depune plangere la Ofcom impotriva Channel 4

Partidul Conservator a depus plângere la autoritatea britanică de reglementare a presei împotriva postului de televiziune Channel 4, care l-a reprezentat pe premierul în exerciţiu Boris Johnson printr-un bloc de gheaţă, în semn de protest faţă de refuzul acestuia de a participa la o dezbatere pe tema modificărilor climatice, dar şi pe liderul Partidului Brexitului, care a refuzat şi el să participe la această dezbatere, relatează AFP şi Reuters. Odată cu apropierea alegerilor legislative anticipate, postul public, finanţat doar prin publicitate, lideri ai partidelor politice au fost invitaţi să participe joi seara la această emisiune consacrată urgenţei reprezentate de încălzirea globală, în campania electorală în vederea alegerilor legislative anticipate de la 12 decembrie. Boris Johnson a refuzat să participe, iar Channel 4 l-a înlocuit cu un bloc de gheaţă, cu sigla Partidului Conservator (Tories) care s-a topit puţin câte puţin, ilustrând încălzirea globală. În cursul debaterii, prezentatorul Krishnan Guru-Murthy a subliniat că "liderii celor mai mari partide au fost invitaţi" şi că "cinci dintre ei se află aici" - ai Partidului Laburist (Labour), partidului separatist scoţian SNP, Partidului Liberal Democrat (Lib-dem), Partidului separatist galez Plaid Cymru şi Verzilor. Boris Johnson skipped the climate debate and so, Channel 4 News replaced him with this: pic.twitter.com/MszL90BgAU — AJ+ (@ajplus) November 29, 2019 Nigel Farage şi-a justificat decizia de nu participa la dezbatere afirmând că Partidul să ...