Boris Johnson spune ca-i place sa se destinda pictand autobuze pe lazi vechi de lemn si lasa perpelex Regatul Unit

David Cameron spunea că-i place tenisul, Theresa May că-i place să gătească, iar Boris Johnson, favorit să devină la rândul său premier al Regatului Unit, spune că lui îi place... să se destindă pictând autobuze pe cutii vechi de lemn, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Fac machete de autobuz... Nu, nu fac machete. Caut cutii vechi de lemn, vedeţi? şi le pictez”, i-a răspuns Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, unul dintre cei doi finalişti în cursa la şefia Partidului Conservator, unui jurnalist de la Talkradio care-l întreba marţi cum îşi petrece timpul liber. Este vorba despre ”lăzi vechi de lemn (...) în care au fost sticle de vin, deci sunt compartimentate, (iar) eu le transform în autobuz şi pun pasageri în ele”, a adăugat el. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Pictez pasageri care se distrează într-un autobuz magnific, cu puţine emisii de carbon, cum am adus pe străzile Londrei, reducând CO2, reducând oxidul de azot, reducând poluarea”, a subliniat el. "I get old...um...I don't know, wooden crates & I paint them & it will have a dividing thing & I turn it into a bus. I paint the passengers enjoying themselves on the wonderful bus." @BorisJohnson "Wonder what he writes on the side of it. @BBCSimonMcCoy pic.twitter.com/CbU7R5EvNO — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) June 25, 2019 Răspunsul i-a lăsat perplecşi pe britanici. ”Sincer, e ciudat. Boris Johnson, probabil viitorul premier al Regatului Unit, este întrebat ce-i place să facă în timpul său liber, pentru a se destinde. Uitaţi ce răspunde... Este atât de ciudat încât este hipnotizant”, apreciază, ...