Boris Johnson tot mai hotarat: ''Puteti sa imi legati mainile in Parlament, dar nu voi amana Brexitul''

Marti, 10 septembrie, premierul britanic Boris Johnson a declarat ca, ''indiferent cate dispozitive va inventa Parlamentul pentru a-i lega mainile'', nu va solicita prelungirea Brexitului, la cateva ore dupa intrarea in vigoare a legii care il obliga sa amane iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pana in 2020, daca nu incheie un acord referitor la retragere. Pentru a doua oara intr-o saptamana, parlamentarii au respins solicitarea lui Johnson de a organiza alegeri anticipate pentru a depasi blocajul politic. In conditiile incertitudinilor legate de Brexit, Parlamentul a fost suspendat pana pe 14 octombrie, provocand scene tensionate in Camera Comunelor, unde parlamentarii opozitiei ...