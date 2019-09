Boris Johnson zice ca se inregistreaza "progrese enorme" in negocierile cu UE pentru Brexit si compara Marea Britanie cu... Hulk

Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat sambata ca "progrese enorme" sunt in curs intre Uniunea Europeana si Marea Britanie pentru a se ajunge la un acord privind Brexitul, in jurnalul Mail on Sunday, relateaza AFP. El a comparat Marea Britanie, in procesul de iesire din UE, cu ... supereroul Hulk care cu cat e mai furios devine mai puternic.