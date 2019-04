Borsul din tarate, sanatate curata pentru organism – Poate vindeca o multime de afectiuni grave

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gospodinele stiu ca orice ciorba buna nu iese bine fara un bors natural. Iar daca acesta se prepara chiar acasa, atunci este si mai bine. Pu?ini stiu insa ca acest bors de casa nu doar ca este bun pentru prepararea mancarurilor, ci este foarte sanatos pentru organism si este un leac natural pentru multe afectiuni. Borsul de casa este de fapt un preparat specific romanesc si are efecte terapeutice extraordinare, care sunt datorate continutului de drojdie de bere, care ajuta la fermentatia acestuia. Acest ingredient contine vitaminele din complexul B, vitaminele D si H (biotina), enzime, minerale in forme usor asimilabile (calciu, magneziu, fosfor), plus oligoelemente vitale pentru sanatate, seleniu, dar, mai ales, crom, potrivit f ...