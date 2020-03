Compania germană Bosch a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19, care poate livra diagnosticul în mai puţin de 2,5 ore şi care nu are nevoie de laborator, potrivit publicației Finanical TImes, citată de ZF.ro Producătorul german a spus că testul, dezvoltat în doar şase săptămâni, ar putea testa pacientul şi pentru alte nouă afecţiuni respiratorii, The post Bosch a dezvoltat un test rapid pentru depistarea COVID-19, care nu are nevoie de laborator appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.