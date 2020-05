Bosch a raportat vanzari de 436 milioane de euro in Romania, in 2019

Vânzările consolidate înregistrate de Bosch în România au însumat, în 2019, peste două miliarde de lei (436 de milioane de euro), iar investiţiile au depăşit 360 de milioane de lei (peste 76 de milioane de euro), potrivit rezultatelor companiei, publicate miercuri, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, vânzările totale nete raportate pe plan local au fost de 6,7 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), inclusiv cele ale companiilor neconsolidate şi livrările interne către companii afiliate, au înregistrat o creştere de 18 de procente faţă de anul precedent.Potrivit sursei citate, în 2019, Bosch a investit în România peste 76 de milioane de euro, în principal în dezvoltarea uzinelor sale de producţie din cadrul diviziei Soluţii de mobilitate din Cluj şi Blaj, precum şi în domeniul cercetării şi dezvoltării, în Centrul de Inginerie Bosch din Cluj.Vânzările consolidate înregistrate de Bosch în România au însumat, în 2019, peste două miliarde de lei, echivalentul a 436 de milioane de euro.De asemenea, în sectorul Soluţii de mobilitate, divizia Automotive Aftermarket a înregistrat o creştere de două cifre, anul trecut, iar reţeaua de parteneri auto Bosch a depăşit 400 de service-uri auto, în România."Bosch investeşte în educaţie, reiterând angajamentul pe termen lung faţă de sistemul educaţional din România, dezvoltând constant programe care susţin relaţia dintre educaţie şi mediul de afaceri. Aproximativ 1.000 de studenţi au participat anul trecut la programe specifice în sediile Bosch din România. În 2019, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au lansat un nou program de masterat intitulat "Sisteme de management şi control ale vehiculelor". În plus, Bosch rămâne un partener de încredere al şcolilor locale în proiectele de învăţământ dual. Din anul 2013, compania a sprijinit peste 340 de elevi de liceu care au făcut primul pas către o carieră în industria auto, urmând stagii de pregătire practică în domenii specifice în cadrul unităţilor de producţie Bosch din Blaj şi Cluj", precizează compania.În ceea ce priveşte contribuţia companiei germane la eforturile de limitare a răspândirii a pandemiei de COVID-19, se menţionează testul rapid recent dezvoltat, dar şi dispozitivul de analiză Vivalytic."Compania intenţionează să producă peste un milion de teste rapide în 2020 şi să crească producţia de teste la trei milioane anul viitor. Mai mult, în unele regiuni, Bosch produce măşti de protecţie şi dezinfectanţi, utilizate în principal pentru protecţia angajaţilor săi. În România, Bosch a donat echipamente medicale, echipamente de protecţie, electrocasnice Bosch, scule electrice şi componente auto Bosch pentru spitalele şi pentru personalul medical din prima linie şi a contribuit, împreună cu jucători importanţi ai industriei auto locale, la punerea în funcţiune a 50 de ventilatoare mecanice. Voluntarii Bosch au donat, în mod individual, bani, laptopuri şi alte dispozitive electronice, oferind astfel provizii de alimente şi facilitând accesul la educaţie pentru mai multe familii dezavantajate. Bosch şi-a extins constant activităţile de responsabilitate socială în România prin sprijinirea mai multor organizaţii caritabile şi instituţii sociale. În 2019, compania a desfăşurat peste 30 de iniţiative, încurajându-şi constant angajaţii să devină ambasadori ai faptelor bune", precizează sursa citată.Grupul Bosch este prezent pe piaţa din România de peste 25 de ani şi numără peste 8.000 de angajaţi în cinci entităţi. În anul 2019, pe plan local Bosch a înregistrat un volum de vânzări de 436 milioane de euro.Pe lângă Centrul de Cercetare - Dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată, de asemenea, în Blaj, precum şi un Centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara.În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgerate GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul tot în Capitală.Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, cu aproximativ 400.000 de angajaţi în întreaga lume înregistraţi la 31 decembrie 2019. Anul trecut, compania a generat vânzări de 77,7 miliarde de euro.