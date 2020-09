Box: Citea (FRB) - Acum ne antrenam doar pentru pofta de mancare, fara competitii nu putem merge la Europene

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că în momentul de faţă sportivii se antrenează "doar pentru poftă de mâncare" şi susţine că în cazul în care Ministerul Tineretului şi Sportului nu va permite reluarea pregătirii specifice şi a competiţiilor interne sportivii români nu pot participa la Campionatele Europene de juniori, tineret şi Under-22 programate în lunile noiembrie şi decembrie. "Noi la box suntem în continuare fără competiţii. Sper ca uşor-uşor să ne dea şi nouă drumul, pentru că deja întâmpinăm dificultăţi. În sensul în care nouă ne-au venit deja confirmări că în lunile noiembrie şi decembrie vom avea Campionate Europene la juniori Under-16, tineret Under-18 şi Under-22. Deci sunt trei competiţii şi trebuie să îi pregătim pe aceşti sportivi. E o necesitate să începem pregătirea specifică şi competiţiile interne ... numai e vorba că e o măsură şi să ne gândim dacă o facem sau nu", a spus preşedintele. "Acum ne antrenăm doar pentru poftă de mâncare, ca să spun aşa. Sportivii se antrenează afară şi în sala de forţă, dar cu distanţare. Deci fără contact... e ca şi cum ai juca meci de fotbal fără minge. Dacă luna asta nu se clarifică şi nu se permite reluarea competiţiilor, în condiţiile pe care le vor ei (n.r. - autorităţile), dar să dea drumul, atunci noi nu putem participa la Campionatele Europene. Pentru ce să mergem acolo? Să facem act de prezenţă şi să cheltuim bani? Dacă nu eşti pregătit nu are niciun sens. Ce, noi suntem turişti?", a adăugat Cîtea. Acesta a menţionat că Ministerul Tineretului şi Sportului cunoaşte problemele cu care se confruntă boxul: "Am discutat la MTS, le-am trimis modelul de regulament al competiţiilor, le-am dat totul. Am dat acolo garanţii pentru asigurarea sănătăţii sportivilor, a colectivelor tehnice... şi sper să se rezolve. Pentru că şi judo, şi lupte şi tot ce mai e în zona asta de sport suntem terminaţi acum". Cîtea susţine că pugiliştii români vor fi dezavantajaţi în competiţiile internaţionale. "Noi suntem dezavantajaţi acum faţă de sportivii din străinătate, asta e clar. Ei se antrenează de multe luni. Iar noi, ca să putem să participăm la competiţiile astea internaţionale trebuie să fim lăsaţi să ne pregătim în condiţii de concurs. Iar ca să mergem la Campionatele Europene este nevoie de un criteriu de selecţie, iar acesta trebuie să fie un concurs intern. Dar atâta timp cât eu nu pot organiza o competiţie internă sunt legat de mâini şi de picioare", a menţionat Cîtea pentru AGERPRES. "Ruşii nu au avut interzis decât o lună. Apoi ei au reluat calendarul normal, cu antrenamente normale, cu competiţii normale, cu public în tribune şi aşa mai departe. Păi în noiembrie sau decembrie ei vin după şase luni de pregătire, iar noi doar cu două luni şi nici alea nu se ştie... Iar apoi se vorbeşte că nu sunt rezultate", a explicat el. Preşedintele FRB nu înţelege de ce altor discipline li s-a permis să înceapă competiţiile. "La fotbal, la handbal, la rugby au început competiţiile, dar şi acolo e contact piele pe piele ca şi la box, doar că nu sunt lovituri. Deci nu se poate spune că sportivii de la alte discipline nu au contact. Să mă ierte Dumnezeu, dar eu nu înţeleg de ce au făcut separaţia asta între sporturi", a precizat Vasile Cîtea. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)