Box office - 'Tenet' al lui Christopher Nolan, debut international impresionant iar 'The New Mutants' are cele mai mari incasari la nivel nord-american

Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan, a cărui premieră a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei, a înregistrat weekendul acesta un debut internaţional impresionant, cu încasări de peste 50 de milioane de dolari, în timp ce filmul SF-horror „The New Mutants” a avut cele mai mari încasări la nivel nord-american, potrivit news.ro.

Lansat în 41 de pieţe din lume, „Tenet”, cu buget de producţie de 200 de milioane de dolari, a generat încasări de 53 de milioane de dolari, în primul weekend, informează Variety.

În Marea Britanie, filmul a înregistrat încasări de 7,1 milioane de dolari, în Franţa, de 6,7 milioane de dolari, în Coreea de Sud, de 5,1 milioane de dolari, şi în Germania, de 4,2 milioane de dolari. În Arabia Saudită, „Tenet” a înregistrat cel mai bun debut pentru un film de la Hollywood, cu 1,47 milioane de dolari.

Weekendul viitor, producţia Warner Bros. va fi lansată în SUA, Rusia şi China.

„Tenet” este o dramă SF de spionaj, cu John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki şi Kenneth Branagh în distribuţie. Lungmetrajul lui Nolan (care a mai semnat filme ca „Dunkirk”, „The Dark Knight Rises” şi „Inception”) era programat să fie lansat în luna iulie, însă premiera a fost modificată din cauza pandemiei.

Potrivit boxofficemojo.com, la nivel nord-american, weekendul acesta a fost marcat de două debuturi: „The New Mutants”, regizat de Josh Boone, care a generat încasări de 7 milioane de dolari, şi „The Personal History of David Copperfield”, de Armando Iannucci, cu Dev Patel, Hugh Laurie şi Tilda Swinton în distribuţie, care a generat încasări de 520.000 de dolari.

Thrillerul „Unhinged”, cu Russell Crowe în rol principal, care se afla în urmă cu o săptămână pe primul loc în box office-ul nord-american, a coborât acum pe poziţia secundă, cu încasări de 2,6 milioane de dolari. În total, filmul a generat încasări de 8,83 de milioane de dolari.

Lista actuală este completată de animaţia „The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, care s-a menţinut pe locul al treilea, cu încasări de 604.000 de dolari în al treilea weekend de la premieră, şi de drama „Words on Bathroom Walls”, clasată pe cinci, în coborâre două poziţii, cu 453.360 de dolari încasări în al doilea weekend de la lansare.