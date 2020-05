Box office-ul mondial a fost monopolizat de Cel mai recent film lansat de Woody Allen

„A Rainy Day in New York”, cel mai recent film al lui Woody Allen, este lungmetrajul care a înregistrat săptămâna aceasta cele mai mari încasări de box office la nivel mondial, potrivit news.ro.

Potrivit boxofficemojo.com, „A Rainy Day in New York” a generat weekendul trecut încasări de 330.000 de dolari în Coreea de Sud, unde măsurile de izolare au fost relaxate de câteva săptămâni şi unele cinematografe au fost redeschise.

Totalul înregistrat în weekend de filmul lui Allen depăşeşte încasările „Onward” al Pixar, care a generat doar 17.000 de dolari în Norvegia, „La Belle Epoque”, cu 35.000 de dolari în Australia, şi „The Wretched”, cu 69.000 de dolari în SUA.

Citește și: DNA Raport al Corpului de control l-a făcut pe directorul Romgaz să denunţe achiziţia terenului de la afaceristul local - Nu s-a negociat în interesul Romgaz

„A Rainy Day in New York” a fost produs de Amazon, sub un contract semnat cu cineastul pentru realizarea a patru filme. Compania a renunţat la înţelegere după comentariile făcute de Allen legat de mişcarea #MeToo şi cele două părţi s-au acţionat reciproc în judecată.

În noiembrie 2019, Woody Allen şi Amazon au ajuns la o înţelegere, după ce compania îl anunţase că îi permite să lanseze filmul.

Lungmetrajul cu Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law şi Selena Gomez în distribuţie a fost lansat în mai multe ţări din lume de distribuitori independenţi. În total, el a generat încasări de peste 20 de milioane de dolari.