BPN al PNL - in sedinta; vor fi definitivate candidaturile la alegerile locale

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte sâmbătă în şedinţă pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale. Şedinţa conducerii PNL va avea loc începând cu ora 9,00, la sediul central al partidului. La începutul acestei săptămâni, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anunţat convocarea Biroului Politic Naţional pentru definitivarea candidaturilor la locale. "BPN validează candidaţii la preşedintele Consiliului Judeţean şi la primăria municipiului reşedinţă de judeţ. Practic, sâmbătă luăm decizia legată de toţi candidaţii", a precizat luni Orban. El a arătat că, până sâmbătă, fiecare filială judeţeană a PNL are obligaţia de a definitiva candidaţii la toate primăriile. Orban a menţionat şi că discuţiile cu USR PLUS pentru candidaţii la sectoare se vor finaliza până sâmbătă. Liderii PNL şi USR PLUS au avut mai multed discuţii cu privire la candidaţii pentru sectoarele Capitalei. Potrivit unor surse politice, USR PLUS ar urma să aibă candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL - 3, 5 şi 6. Astfel, Clotilde Armand ar urma să candideze la Sectorul 1, Radu Mihaiu - la Sectorul 2, Simona Spătaru - Sectorul 4, Cristian Băcanu - Sectorul 5 şi Ciprian Ciucu - Sectorul 6. Pe 16 iulie, BPN al PNL a validat candidaţii la funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ şi de preşedinte al Consiliului Judeţean, cu excepţia judeţelor Brăila, Giurgiu, Bihor şi a candidaţilor la sectoarele Capitalei. Pentru funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ au fost validaţi: la Piteşti - Sorin Apostoliceanu, la Braşov - George Scripcaru, la Galaţi - Bogdan Rodeanu (USR PLUS), la Vaslui - Tudor Polak. Candidaţi la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean au fost validaţi: la Argeş - Emanuel Soare, la Bistriţa-Năsăud - Stelian Dolha, la Covasna - Olimpiu Floroian, la Galaţi - George Stânga, la Gorj - Iulian Popescu, la Harghita - Sebastian Buzilă, la Maramureş - Ionel Bogdan, la Mehedinţi - Cristinel Pavel, la Neamţ - Mugur Cozmanciuc, la Satu Mare - Adrian Cozma, la Vaslui - Marius Arcăleanu, la Vâlcea - Cristian Buican. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, eitor online: Anda Badea)