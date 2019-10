BPN al PNL stabileste delegatia partidului si mandatul acesteia pentru consultarile de la Cotroceni

Strategia liberalilor post-moţiune de cenzură, stabilirea componenţei delegaţiei care va reprezenta partidul la consultările de la Palatul Cotroceni şi mandatul acestei delegaţii, precum şi aspecte vizând campania pentru alegerile prezidenţiale constituie temele şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL care a început vineri la Palatul Parlamentului. "Am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi de tranziţie, care sperăm să se încheie odată cu moţiunea de cenzură, anume am reuşit să dăm jos, ca Opoziţie, un guvern PSD. Niciodată în ultimii 30 de ani Opoziţia nu a reuşit să dea jos un urmaş al FSN, urmaş al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR. Este prima dată când Opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul Comunist, travestit sub tot felul de haine mai moderne. (...) Cele 238 de voturi obţinute la moţiunea de cenzură au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioară a tuturor actorilor politici care au participat la acest efort de a opri PSD să facă rău României (...) va începe o perioadă de dialog, de consultare cu toţi posibilii parteneri pe care îi avem pentru a degaja o soluţie bună pentru România", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la începutul şedinţei BPN al PNL. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: Preşedintele Iohannis se consultă cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de premier Consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu partidele în vederea desemnării premierului (2014-2019) Parlament: Moţiunea de cenzură a fost adoptată Calendarul formării unui nou guvern (procedură)