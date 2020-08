Brașovul joaca tare. S-au instalat senzori de ultima generație in tot orașul pentru masurarea calitații aerului

În ultima vreme Brașovul e din ce în ce mai prezent în media națională. Inițiativele executivului Primăriei Brașov au proiectat orașul în top. Ultima ”revoluție” este instalarea de senzori de ultimă generație în tot orașul pentru măsurarea și monitorizarea calității aerului. Primarul George Scripcaru a verificat astăzi stadiul lucrărilor de instalare a celor 12 senzori din sistem.

Una dintre primele zone în care a fost montat tipul cel mai complex de senzor este în zona Avantgarden din cartierul Bartolomeu, unde, pe lângă propunerile primite de la cetățeni care doreau instalarea unui astfel de sistem, au existat, de-a lungul timpului, și sesizări legate de calitatea aerului. Alte zone în care au fost montați deja senzori sunt două intersecții intens circulate, cea de la Făget (b-dul Gării-13 Decembrie-str. Aurel Vlaicu) și cea de la „Trei alimentare“ (Calea București-str. Zizinului-str. Toamnei-15 Noiembrie). Potrivit reprezentanților Primăriei, în cursul zilei de mâine va fi finalizată operațiunea de montare a tuturor celor 12 senzori, relatează bizbrașov.ro

Un senzor, chiar lângă un poluator problemă din Bartolomeu

„În urma propunerilor venite de la cetățeni și a strategiei pe care o implementăm la nivelul municipiului Brașov am început montarea celor 3 tipuri de senzori de măsurare a calității aerului, în 12 locații din municipiu. Am încercat să acoperim toate cartierele orașului, zonele cu trafic auto intens și alte activități care au impact asupra mediului. De asta am amplasat unul pe intersecția Carierei cu Bazaltului, de exemplu, unde există o companie care tot timpul ne generează probleme din acest punct de vedere. Facem acest lucru ca să constatăm unde sunt problemele, care sunt necesitățile și care sunt măsurile care trebuie luate. Agenții economici trebuie să-și monteze echipamente și să aibă logistică de specialitate care să reducă efectele poluării, iar în trafic, să vedem unde se creează probleme, la ce ore și ce putem face. Cred că este foarte important să afle și toată lumea care este de fapt situația în timp real, iar împreună să vedem măsurile pe care le putem lua. Poate că la anumite ore ale zilei, în unele zone va trebui să impunem o serie de restricții, și este bine ca toată lumea să înțeleagă de ce este bine să facem aceste lucruri. Vreau să subliniez că în alegerea locurilor în care am amplasat aceste echipamente am avut o perioadă de consultări cu cetățenii, am avut foarte multe propuneri, unele s-au suprapus fie cu alte propuneri, fie cu cele făcute de specialiști, dar o mare parte din aceste locuri au fost stabilite pe baza propunerilor și a solicitărilor din partea cetățenilor. Mă bucur că am avut un feed-back bun, iar aceasta reprezintă doar o primă etapă, pentru că poate va trebui să extindem această rețea de senzori și în alte zone din municipiul Brașov“, a declarat primarul George Scripcaru.

Unde sunt montați acești senzori

În selectarea celor 12 zone în care sunt montați senzorii de măsurare a calității aerului s-a ținut cont, în primul rând, de propunerile cetățenilor, de sesizările care au existat de-a lungul timpului legate de calitatea aerului din acele zone, dar și de o acoperire cât mai mare a orașului. Astfel, zonele în care sunt montate aceste echipamente sunt: intersecția b-dul Gării – str. 13 Decembrie – str. Aurel Vlaicu; intersecția Calea București – str. Zizinului – str. Toamnei – b-dul 15 Noiembrie; cartierul Avantgarden Bartolomeu; cartierul Tractorul – zona nouă; B-dul Eroilor, zona Livada Poștei; cartierul Triaj; Piața Sfatului; Poarta Șchei; cartierul Stupini; intersecția str. Carierei cu str. Bazaltului; Parcul Trandafirilor; cartierul Noua.

„Vom monta pe toată raza municipiului Brașov trei tipuri de senzori care măsoară calitatea aerului, plecând de la cei mai simpli, care măsoară particulele în suspensie, și ajungând la cei foarte complecși, care au echipamente performante de măsurare, inclusiv pentru noxe de tip dioxid de sulf, dioxid de azot, compuși volatili, formaldehidă, adică genul de poluanți specifici industriei. Montarea echipamentelor a început săptămâna trecută și va fi finalizată în cursul acestei săptămâni. Acest sistem face parte din conceptul de „smart-city“ al Brașovului, pentru că folosește comunicația integrată – care se găsește la nivelul primăriei Brașov – împreună cu utilizarea fizică a stâlpilor de iluminat sau a energiei electrice disponibile în cutiile de automatizare și, deci, este inclus în sistemul integrat al Primăriei de telegestiune a iluminatului public. Informațiile pe care le transmite fiecare senzor, cu o frecvență de cinci minute, sunt stocate de o aplicație software care este disponibilă în cloud. Acest tip de senzor este adoptat și de alte persoane fizice care sunt în măsură să-și integreze echipamentele proprii într-o rețea complexă, în așa fel încât să se poată face o analiză pertinentă asupra datelor multiplelor zone ale orașului, atât industriale cât și pietonale“, a explicat George Zaharia, SmartCity manager, Flash Lighting Services SA.

Caracteristicile celor 3 tipuri de senzori

În această prima etapă, Primăria Brașov a achiziționat trei tipuri de senzori, împreună cu accesoriile necesare punerii în funcțiune și alimentării electrice a lor, precum și aplicațiile software necesare integrării în sistemele informatice existente la nivelul primăriei. Acești senzori vor fi montați, în cea mai mare parte, pe stâlpii de iluminat.

Tipul 1 de senzori, uRAD Monitor, model A3, 5 bucăți, permite măsurarea parametrilor ca: temperatură, umiditate, presiune atmosferică, compuși volatili, particule în suspensie PM 2,5, CO2, formaldehidă.

Tipul 2 de senzori, uRAD Monitor model Smoggie PM, 5 bucăți, permite măsurarea parametrilor ca: temperatură, umiditate, presiune atmosferică, particule în suspensie PMl0, PM 2,5 si PM l.

Tipul 3 de senzori, uRAD Monitor Industrial, 2 bucăți, permite măsurarea parametrilor ca: temperatură, umiditate, presiune atmosferică, particule în suspensie PM1, PM2,5, PM10, O3, NO2, SO2, CO.

Aplicația instalată în cloud va da posibilitatea urmăririi în timp real a citirilor tuturor senzorilor, de asemenea permite afișarea de grafice și alerte cu privire la depășirea pragurilor pentru diverși parametri măsurați.