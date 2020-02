Brad Pitt a caștigat OSCARUL pentru cel mai bun actor in rol secundar

Brad Pitt a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din lungmetrajul regizat de Quentin Tarantino "Once upon a Time in Hollywood", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai concurat Tom Hanks ("A Beautiful Place in the Neghborhood"), Anthony Hopkins ("Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman") şi Joe Pesci ("The Irishman"),

Brad Pitt era considerat marele favorit pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood".

Starul nu a câștigat niciodată Oscarul pentru interpretare, ci doar ca producător al filmului "12 Years a Slave" (2013).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Mahershala Ali, pentru partitura din "Green Book".