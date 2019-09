Brad Pitt, despre divortul de Angelina Jolie: A trebuit sa-mi inteleg propria vina

Actorul Brad Pitt, în vârstă de 55 de ani, a vorbit într-un interviu acordat NPR despre cel mai recent film în care joacă, „Ad Astra”, dar şi despre divorţul de actriţa Angelina Jolie, cu care a fost căsătorit timp de nouă ani, scrie news.ro.

Pitt a explicat că „despărţirea unei familii este un moment revelator pe care un om trebuie să îl înţeleagă”.

„A trebuit să-mi înţeleg propria vină în asta şi ce pot face mai bine. Pentru că nu vreau să continui aşa”, a adăugat el.

La începutul lunii septembrie, actorul a vorbit într-un interviu acordat The New York Times despre perioada de un an şi jumătate petrecută la Alcoolicii Anonimi. „Cred că devenise un loc sigur unde nimeni nu judeca”. În aceeaşi discuţie, Pitt a mărturisit că celebritatea de care s-a bucurat pe când avea în jur de 30 de ani i-a afectat relaţia cu Jennifer Aniston, cu care a fost căsătorit între 2000 şi 2005.

„Era foarte incomod pentru mine, cu amestecul de aşteptări şi judecăţi de valoare. M-am transformat într-un pustnic şi am decis să mă condamn la uitare”.

El a recunoscut că are probleme cu alcoolul în urmă cu doi ani. Într-un interviu publicat de GQ, Pitt spunea: „Beam prea mult. Alcoolul devenise o problemă”. El a subliniat că de când a terminat cursurile universitare nu îşi aminteşte să fi avut o zi în care să nu consume alcool.

Actorul are şase copii (trei biologici şi trei adoptaţi) din casnicia cu Jolie, cu care s-a luptat pentru custodie. În decembrie anul trecut, au ajuns la un acord privind custodia minorilor. Cel mai mare dintre copii, Madox, a început anul acesta cursurile universitare în Seul.

După trei ani, acordul final de divorţ nu a fost încă semnat de cei doi actori.