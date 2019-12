Braila: Autorul atentatului terorist de la mall a primit o pedeapsa record de 30 de ani de inchisoare

Autorul atentatului terorist de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 21 de ani, a primit o pedeapsa record de 30 de ani de inchisoare, sentinta data in prima instanta de magistratii Tribunalului Braila, fiind condamnat pentru un cumul de infractiuni, respectiv trei tentative de omor, talharie, conducere sub influenta alcoolului, parasirea locului accidentului si tulburarea ordinii si linistii publice.