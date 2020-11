Braila: Perchezitii intr-un dosar privind trucari de meciuri de fotbal. Jucatori amenintati

Percheziții la Brăila, într-un dosar în care se fac cercetări privind trucări de meciuri de fotbal.

La această oră, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, efectuează 6 percheziții domiciliare, într-un dosar în care se fac cercetări privind trucări de meciuri de fotbal.La data de 13 noiembrie 2020, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, efectuează 6 percheziții domiciliare și pun în executare 10 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de luare și dare de mită, camătă și șantaj.Din cercetări a rezultat că jucătorii unei echipe de fotbal din Liga a II-a ar fi jucat sub capacitatea lor sportivă, în scopul trucării de meciuri din campionatul 2017-2018 și obținerii unor venituri, inclusiv din pariuri.La momentul comiterii faptelor, persoanele aveau calitatea de jucători profesioniști de fotbal, în Liga a ll- a.Jucătorii ar fi fost determinați să aibă această conduită prin constrângeri și amenințări exercitate de persoane care au împrumutat sume de bani cu camătă către o parte dintre aceștia.La acțiune participă și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Brăila, Buzău, Bistrița-Năsăud, Mureș și Vâlcea, sprijiniți de echipe ale serviciilor pentru acțiuni speciale.Persoanele depistate vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pentru audieri și luarea de măsuri legale.