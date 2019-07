Brailean cercetat pentru braconaj piscicol - FOTO

Brailean cercetat pentru braconaj piscicol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila cerceteaza penal un barbat care transporta peste 27 de kilograme de peste fara a detine documente legale. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila - I.T.P.F. Iasi, aflati intr-o misiune specifica, au oprit in trafic pentru control, in municipiul Braila, un autoturism marca Matiz inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman P.T., in varsta de 61 de ani, domiciliat pe raza judetului Braila. La controlul efectuat asupra autoturismului, in portbagaj, a fost descoperita cantitatea de 27,7 kilograme peste, speciile platica si mr ...