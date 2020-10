Brasov: Filiala USR PLUS si-a desemnat candidatii pentru Parlament; Tudor Benga- pe primul loc la Camera

Alianţa USR PLUS Braşov şi-a desemnat candidaţii pentru alegerile parlamentare, preşedintele USR Braşov, Irineu Darău, deschizând lista pentru Senat, iar deputatul Tudor Benga pe cea pentru Camera Deputaţilor. "Sâmbătă, 10 octombrie, delegaţii USR PLUS din tot judeţul au votat candidaţii pentru Senat şi Camera Deputaţilor. În urma votului intern de sâmbătă, au rezultat următoarele două liste: Senat- Darău Ambrozie-Irineu, Căţean George Aurelian, Gârbacea Florin George, Iorga Nicolae, Niţu Sorin, Mitrea Petre, Boroda George, Stoianovici Marius Mihail, Bodnar Monica, Bosman Romică Alin. Camera Deputaţilor: Benga Tudor Vlad, Ilie Victor, Miftode Andrei, Paraschivescu Ovidiu Romulus Oprea Tudor-Ionuţ, Iorga Nicolae, Botea Annabelle, Mitrea Petre, Gârbacea Florin George, Bucur Daniel Mircea, Costescu Anisia Georgiana, Stoianovici Marius Mihail, Corolea Ilie-Dan, Boroda George, Niţu Sorin. Procesul de strângere a semnăturilor necesare e în plină desfăşurare", se arată într-o informare transmisă duminică de USR PLUS Braşov. În legislatura 2016-2020, USR Braşov a avut doi parlamentari, respectiv senatorul Allen Coliban, în prezent primar ales al municipiului Braşov, şi deputatul Tudor Benga. Acesta din urmă a candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, competiţie în care s-a clasat pe locul al doilea, în urma preşedintelui în funcţie, liberalul Adrian Veştea. AGERPRES/(AS- autor: Diana Dumitru, editor: Anamaria Constantin, editor online: Andreea Preda)