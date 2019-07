Brasov: Peste 200 de artisti, invitati la Cartfest Cristian

Peste 200 de artişti vor susţine concerte, spectacole de teatru şi dans, precum şi ateliere de creaţie pentru copii, în perioada 7-14 iulie, în comuna braşoveană Cristian, în cadrul deja tradiţionalului Festival Internaţional de Cultură - Cartfest. Organizatorii au anunţat că la ediţia de anul acesta a Festivalului, a şasea în actualul format, vor avea loc 4-5 evenimente culturale zilnic, ateliere şi jocuri interactive pentru copii, în mai multe locaţii din comună, majoritatea consacrate în anii anteriori, dar şi unele în premieră. Totodată, au fost pregătite şi câteva surprize, una dintre acestea fiind un balon cu aer cald, din care cei care vor dori vor putea să vadă Cristianul de sus. Festivalul va fi deschis, duminică, cu o paradă de stradă, care va străbate comuna din vechea zonă românească până în cea săsească. O premieră absolută este brunch-ul care va fi organizat în ultimele două zile de festival şi în cadrul căruia publicul va putea degusta produse locale ale cristolovenilor. "Pornind de la dorinţa de a reedita şi îmbogăţi atmosfera din anii anteriori, festivalul este articulat în jurul conceptului de simţuri - toate cele 5 de bază (văz, auz, tactil, gust şi olfactil) care, puse în comun, dau naştere simţului culturii, adică acelui instrument prin care arta ajunge la fiecare dintre noi în feluri nebănuite şi infinit diverse", conform organizatorilor. Printre artiştii care vor participa la Cartfest6 se numără cei de la Viţa de Vie&Bohemia Symphonic Orchestra, Vama, Marius Mihalache Band&Damian Drăghici Brothers, Subcarpaţi&Taraf de Caliu, Corul Unison&Unison Stars, Victor Rebengiuc etc. Anul acesta, copiii sunt aşteptaţi la ateliere de developare foto, dezvoltare prin teatru, pictură pe lemn sau pe ţiglele de pe casele din Cristian, dar şi jocuri interactive de orientare şi cunoaştere a naturii. Începând de anul acesta, pentru a se evita situaţiile create în anii anteriori când unele persoane nu ajungeau să vizioneze anumite piese de teatru din cauza numărului limitat de locuri şi a cererii foarte mari, organizatorii au introdus un sistem de rezervare, 200 de locuri fiind atribuite localnicilor din Cristian, restul fiind puse la dispoziţia publicului. Rezervarea unui loc la o piesă de teatru costă 30 de lei. La celelalte evenimente culturale, accesul este gratuit. Potrivit organizatorilor, anul trecut, festivalul a adus în micuţa comună de doar 5.000 de locuitori un public de 25.000 de persoane, din întreaga ţară şi de peste hotare. Bugetul festivalului este de aproximativ 170.000 de euro, din care jumătate este asigurat de către partenerul principal - Primăria Cristian, un procent de 15-20% de Consiliul Judeţean, iar restul de sponsori. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Cartfest‎/Facebook.com