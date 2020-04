Brasov: Unifarm are stocuri de echipamente, materiale sanitare si medicamente, sustine ministrul Sanatatii

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat sâmbătă, că Unifarm deţine, în prezent, o cantitate mare de echipamente, materiale sanitare şi medicamente care pot fi accesate de toţi managerii unităţilor spitaliceşti. "În acest moment nu ştiu dacă mai este lipsă (de echipamente de protecţie - n.r.). Din ce am vorbit şi cu secretarul de stat dr. Raed Arafat, în prezent sunt echipamente. MAI, DSU este cel care aprovizionează Staţiile de Ambulanţă, SMURD-ul şi unităţile de primiri urgenţe, iar Ministerul Sănătăţii aprovizionează DSP-urile şi spitalele de urgenţă. Acum sunt echipamente, dar au fost momente în care nu au fost. În acest moment, şi Unifarmul, firma noastră, are o cantitate mare de echipamente, materiale sanitare şi medicamente şi toţi cei care sunt manageri la aceste unităţi - staţii de Ambulanţă sau spitale - pot accesa, pentru că are pe stoc", a spus Tătaru. Ministrul Sănătăţii a fost prezent sâmbătă, la Braşov, într-o vizită de evaluare, în contextul în care, potrivit acestuia, judeţul este al optulea ca număr de cazuri - 386 raportate vineri, la prânz - are 14 decese şi 46 de cadre medicale infectate. "Este o evaluare la faţa locului locului, care arată şi evoluţia pandemiei. Avem, în acest moment, o discuţie cu factorii de decizie - Consiliul Judeţean şi Primăria municipiului - de a menţine relaţia pe care o au şi cu Spitalul Judeţean şi cu alte spitale din Braşov. Am discutat şi despre viitoarele investiţii, am discutat şi cu personalul medical, care a căpătat încredere. Au, în acest moment, tot sprijinul de la Consiliul Judeţean şi Primăria municipiului Braşov", a afirmat Nelu Tătaru. AGERPRES/(AS-autor: Diana Dumitru, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)