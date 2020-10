Brazilia a depașit 5 milioane de cazuri de Covid-19

Cadavrul in stare de putrefactie al unei femei de aproximativ 70 de ani a fost gasit in gradina locuintei sale din comuna Varias, judetul Timis, dupa ce politistii au facut sapaturi in cautarea batranei. Unul dintre copiii acesteia, bolnav psihic, le-a spus politistilor ca mama sa a fost ucisa de fratele sau.