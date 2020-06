Brazilia, a doua țara din lume, dupa SUA, la decese cauzate de COVID-19. Balsonaro neaga pandemia

Brazilia a devenit vineri a doua ţară din lume în urma Statelor Unite ca număr de morţi din cauza coronavirusului, depăşind Regatul Unit, cu 41.828 de morţi, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătăţii, notează AFP, preluată de Agerpres. Președintele Balsonaro consideră însă pandemia un subiect exagerat, generând indinarea cu o declarație controversată. Acest număr, care […] The post Brazilia, a doua țară din lume, după SUA, la decese cauzate de COVID-19. Balsonaro neagă pandemia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.