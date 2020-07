Brazilia: Presedintele Bolsonaro, testat negativ pentru COVID-19 la aproape trei saptamani de la infectare

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a anunţat sâmbătă că a fost testat negativ pentru noul coronavirus, după ce a fost diagnosticat pozitiv pe 7 iulie. El a atribuit vindecarea sa tratamentului cu hidroxiclorochină, informează AFP, DPA şi EFE. Bolsonaro a făcut anunţul pe contul său de Twitter după ce a făcut un nou test. "RT-PCR pentru SARS-CoV 2: negativ. O zi bună tuturor", a scris el sub o fotografie în care apare zâmbind şi cu o cutie cu hidroxiclorochină în mână. Foto: (c) Jair M. Bolsonaro/TWITTER Preşedintele în vârstă de 65 de ani a spus că a folosit acest medicament antimalarie controversat, a cărui eficienţă împotriva coronavirusului este pusă la îndoială de majoritatea comunităţii ştiinţifice, de când a fost diagnosticat cu COVID-19. Iniţial el a minimalizat această boală, etichetând-o drept "gripă" şi provocând astfel confuzie în rândul populaţiei cu privire la gravitatea acesteia. Cel puţin două teste efectuate în ultimele săptămâni au fost pozitive. Imediat după ce a semnalat rezultatul negativ, preşedintele şi-a părăsit reşedinţa oficială conducând o motocicletă şi, însoţit de un mare grup de oameni, s-a dus la un dealer de vehicule unde a petrecut câteva minute, fără să dea declaraţii numeroşilor jurnalişti care l-au urmat, relatează EFE. Foto: (c) Adriano Machado/REUTERS În prezent, Brazilia este unul dintre focarele pandemiei de coronavirus, fiind a doua ţară cea mai afectată după Statele Unite. Ministerul Sănătăţii a confirmat peste 2,34 de milioane de infecţii şi 85.000 de decese până acum, în timp ce aproape 1,6 milioane de persoane s-au vindecat. Se crede că cifrele reale sunt mult mai mari din cauza testării insuficiente în ţara sud-americană, care are 210 milioane locuitori. Şeful statului nu a dorit să impună măsuri de izolare din motive economice.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Preda)