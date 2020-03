BREAKING Amanarea ratelor cu 9 luni, acceptata de banci: anunțurile ministrului Finanțelor, Florin Cițu

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat miercuri, într-o declarație video, că sistemul bancar a fost de acord cu o propunere a sa ca românii să poată să beneficieze de amânarea plății ratelor pentru o perioadă de cel mult 9 luni de zile. O decizie finală urmează să se ia în ședința de Guvern prin ordonanță de urgență.

„Solutia pe care am propus-o BNR si sistemului bancar (...) nu stim exact cat o sa dureze aceasta perioada si atunci am zis ca cei care doresc sa aiba ratele amanate la banca o pot face 9 luni de zile. Este un termen discutat cu Banca Nationala si cu sistemul bancar. Sistemul bancar este de acord. Vom vedea daca va fi propunerea finala, daca asa va ramane ordonanta de urgenta. Am discutat cine sa aiba acces la amanare, propunerea mea a fost sa nu discriminam, sa aiba acces toti romanii care vor (...) Vor fi atât persoanele fizice cât și juridice care pot avea acces (...) Sper să fie gata ordonanța de urgență pentru ședința de guvern de mâine, mai sunt câteva detalii tehnice. Vom vedea dacă asta este propunerea care rămâne, Banca Națională are lichiditate pentru perioada de 9 luni, sistemul bancar a răspuns pozitiv”, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.