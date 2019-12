BREAKING Ce conține forma FINALA a Legilor Justiției pe care Guvernul și-a asumat raspunderea

Guvernul și-a asumat joi răspunderea, în ședința Parlamentului, pe modificarea legilor Justiției doar pe vechimea necesară pentru concursul de admitere la INM, după ce a fost adoptată o lege care prevede prorogarea termenelor pentru pensionarea magistraților și trecerea de la completele de doi, conform Mediafax.

„Primul proiect de lege pentru care Guvernul își asumă răspunderea este Legea privind unele măsuri aplicabile în 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Național (al Magistraturii - n.r.), deci practic, ar trebui să modificăm ca urmare a unor amendamente aduse”, a declarat premierul Ludovic Orban, joi, la ședința plenului reunit al celor două Camere.

Acesta a afirmat că Executivul a luat act de amendamentele propuse de parlamentari.

„Am acceptat amendamentul înaintat de domnul Cucșa şi partea de amendament formulată de domnul Cazanciuc prin care am scos din corpul legii cele două articole care se referă la prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru pensionarea anticipată a magistraţilor şi pentru trecerea de la completurile de doi la completurile de de trei. Am păstrat în corpul legii articolul care se referea la vechimea necesară pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, deci am respins amendamentul domnului Cazanciuc", a explicat el.

Astfel, forma finală este: „Lege privind unele măsuri aplicabile în 2020, referitoare la concursul de admitere la INM, formarea inițială profesională a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire al INM stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari.

Articolul unic are următorul cuprins: ”Admiterea la INM pentru 2020, precum și formarea profesională inițială, examenul de absolvire al INM stgaiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, se organziează și se desfășoară potrivit prevederilor de la articolele 1-12 și 16 din OUG 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la la concursul de admitere la INM, formarea inițială profesională a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire al INM stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, preum și modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și 317/2004 privind CSM, cu modificările ulterioare”.

Premierul a afirmat că angajarea era necesară, deoarece în cazu contrat, sistemul de Justiție ar fi fost grav afectat .

„Puteți înțelege de ce am decis să ne angajăm răspunderea pe un astfel de proiect de lege, pentru că dacă nu am fi făcut asta, cu siguranță, sistemul de Justiție ar fi fost grav afectat, iar accesul cetățenilor restrâns dramatic, iar disfuncționalitățile ar fi afectat grav proiectul de Justiție”, a conchis acesta.

Guvernul și-a mai asumat răspunderea pe abrogarea OUG 51 privind transportul județean care bloca decontarea transportului pentru elevi și legea plafoanelor bugetare pentru anul viitor, în vederea adoptării ulterioare a Legii bugetului pe 2020.