BREAKING Criminalul din Faget a fost arestat PREVENTIV pentru 30 de zile

Criminalul din Făget își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Asta au decis magistrații după ce acesta a fost dus în fața instanței. Bărbatul a ucis, ieri, un om și a rănit alți cinci printre care și o bătrână de 80 de ani, care a ajuns la spital. În urma testelor rapide, Ionel Boldea a ieșit pozitiv la consum de cocaină, amfetamine și marijuana.

Ionel Boldea a fost prins, joi dimineața, în apropierea casei sale din localitatea timișeană Bichigi, la volanul unei mașini, de către un echipaj al Poliției de Frontieră. Oamenii legii aflați în filtru au observat cum se apropie o mașină cu farurile stinse și i-au făcut semn șoferului să oprească.

Imediat după ce a fost încătușat, Ionel Boldea a fost întrebat de către polițiști de ce a recurs la gesturile comise miercuri, susținând că „din cauza unei icoane dintr-o cameră. Icoana de argint m-a făcut să ies din casă la șase dimineața și să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Nu mă agresați că mă gândesc rău. Nu am vrut, dar am fost forțat de situație să fac rău".