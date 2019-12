BREAKING Curtea de Apel București a RESPINS cererea de extradare a lui Fatih Gursoy, liderul Instituției Lumina

Magistrații Curții de Apel București au respins, marți, cererea autorităților din Ankara de a fi extrădat președintele Instituției de Învățământ Lumina, Fatih Gursoy.

Președintele Instituției de Învățământ Lumina, Fatih Gursoy, a fost ridicat de la domiciliu în urma cerererii de extrădare de la Ankara, potrivit soției lui, transmite zamanromania.ro.

Fatih Gursoy, în vârstă de 50 de ani, se află din 2011 în România și are permis de ședere pe termen lung, valabil până 2022, arată aceeași sursă.

Lumina este, potrivit site-ului oficial, un complex educational format din: trei licee (Liceele Teoretice Internaționale de Informatica București, Colentina și Constanta – cu învăţământ liceal și gimnazial), o şcoală internaţională (The International School of Bucharest – cu învăţământ preșcolar, primar, gimnazial si liceal), şapte scoli internaționale Spectrum in orașele: București in Pallady şi Colentina, Constanta, lași, Cluj, Ploiești și Oradea – cu învăţământ preșcolar și primar.

Zilele trecute, o profesoară a fost ridicată de la domiciuliu, la cererea de extrădarea autorităților din Turcia, însă Curtea de Apel București a respins cererea. Decizia nu este definitivă.