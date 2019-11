BREAKING Dancila a scos 'bomba' pentru turul 2: Iohannis are probleme cu justiția

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat marți la TVR 1 că cel care are probleme cu justiția este Klaus Iohannis, nu ea.

„Pot sa fiu de acord ca lumea trebuie sa fie in alerta pentru ca avem un presedinte dictator, care vrea toata puterea. Vrea sa fie presedinte, vrea guvernul meu, parlamentul meu, comisarul meu. Noi ceilalti romani unde suntem? Medicii, profesorii, fermierii, primarii, unde sunt? Acest lucru intr-adevar e ingrijorator. In ce priveste PSD si coruptia, eu cred ca suntem doi candidati pentru functia de presedinte al Romaniei si vedem unul din candidati ca are probleme, cele 6 case, un mare ghinion, o casa pierduta si stim cum s-a pierdut, e o decizie a justitiei, o suma pe care trebuie sa o returneze statului roman. Tot ce a luat chirie, nu a fost tocmai legal, din moment ce a pierdut-o. Eu nu am probleme cu justitia. In loc sa tip eu 'Ai probleme cu justitia, nu cumva esti corupt?'. Are probleme cu justitia”, a zis Dancila.

