BREAKING Ex-director TAROM afirma ca ministrul Transporturilor i-a cerut sa țina avioanele la sol in ziua moțiunii de cenzura impotriva PSD

Fostul director al companiei TAROM, Mădălina Mezei, demisă din funcție marți, a declarat joi pentru ziuanews.ro ca in ziua motiunii de cenzura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), i-a cerut sa retina la sol aeronavele: „Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele. I-am spus ca nu se poate, ca nu exista niciun motiv si ca ar fi vorba despre un abuz. In plus, compania TAROM nu poate fi implicata in asa ceva, in chestiuni politice. Cand am fost adusa la TAROM am specificat clar ca nu fac niciun fel de politica, doar sa-mi respect sarcinile profesionale si sa eficientizez societatea, ceea ce am si facut. Ministrul Cuc a invocat tot felul de argumente ca sa fac acest lucru, nu am vrut. Mai mult ca sigur acest refuz a fost motivul destituirii mele”.

Reamintim ca premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), a zis miercuri seara la TVR 1 ca in Tarom se vorbeste de faptul ca mentinerea la sol a avioanelor era menita sa-i impiedice parlamentari sa ajunga la votul motiunii de cenzura si astfel sa nu pice Guvernul VIorica Dancila.

Vezi si: VIDEO Klaus Iohannis, la Bruxelles: Voi cere respingerea comisarului european propus de PSD și să se aștepte propunerea viitorului guvern .