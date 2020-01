BREAKING - Gabriela Firea a convocat un Comandament de urgența

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat luni, 27 ianuarie, incepand cu ora 11.00, un Comandament de urgenta, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in Bucuresti. La sedinta vor participa reprezentanti ai primariilor de sector, ai Prefecturii Bucuresti, reprezentantii institutiilor si directiilor care au atributii in domeniul sanatatii: ASSMB, Directia de Sanatate Publica, ISUBIF, precum si reprezentanti ai Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti.