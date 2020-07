BREAKING Inca TREI tipuri de maști au fost declarate neconforme de InfoCons

Românii sunt obligați să poarte măști atunci când merg în spații închise, însă multe din produsele de pe piață sunt efectiv novice. Trei noi alerte pentru măști neconforme au apărut în Sistemul de alertă rapidă, totalul urcând la 56 de dispozitive, anunță InfoCons, conform Mediafax.

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști.,cea de-a treia alerta in data de 22 mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti, cea de-a patra alerta in data de 29 mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta transmisa in data de 19 iunie 2020 pentru alte 2 tipuri de masti si cea de-a saptea alerta emisa in data de 26 iunie 2020 . Numărul măștilor de protecție neconforme ajunge la 56.

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

1. Numărul alertei: A12/00942/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: PLOW

Denumire: Folding KN95 mask

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Data fabricării:2020-02-21

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoare medie măsurată ≤ 91 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Marcarea produsului cu avertismente corespunzătoare privind riscurile

Descriere: Mască de filtrare protectoare respiratorie KN95, corespunzătoare categoriei FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual în folie de plastic turcoaz.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

2.Numărul alertei: A12/00947/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Disposable Face Mask

Tipul/numărul modelului: 13335902530

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Data producției:20200305, Producție2020-03-05-1

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 94 %), iar masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Marcarea produsului cu avertismente corespunzătoare privind riscurile

Descriere: O mască de filtrare respiratorie de protecție albastră care se confruntă cu mască de mască din categoria KN95, care corespunde fFP2 în conformitate cu standardul EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat sub un blister transparent care conține 40 unități.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

3.Numărul alertei: INFO/00088/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Weimeng

Denumire: KN95 Folding Protective Mask

Tipul/numărul modelului: 9501

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: 20.04.2020

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie albă de carton, care conține 50 măști.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Estonia

Tip de alertă: Altele